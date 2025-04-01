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Beşiktaş Başkanı Adalı’dan Teknik Heyete Tebrik

BAŞKAN ADALI’DAN BAYRAM MESAJI

Beşiktaş’ın Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekip ve teknik heyetle bayram kutlaması yaptı. Kutlama etkinliği, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Başkan Serdal Adalı’nın yanı sıra Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik kadro, futbolcular ve onların ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Şafak Sağlam ve Selahattin Solmaz da bu bayramlaşma etkinliğinde yer aldı.

GALATASARAY GALİBİYETİNE VURGU

Törende konuşan Adalı, Galatasaray’ı mağlup ederek camiaya çifte bayram yaşatan futbolcuları kutladı. Bunun yanı sıra, siyah-beyazlı ekibe Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Göztepe maçında başarılar diledi. Adalı, takıma olan desteğini ve güvenini vurguladı.

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