Beşiktaş Başkanı Adalı’dan TFF’ye Sert Eleştiri

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakem atamalarına dair görüşlerini paylaştı ve “TFF’den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunduk. Slavko Vincic’in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF, bu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine ‘Siz yeterli değilsiniz’ mesajı verildi” ifadelerini kullandı.

DERBİ İÇİN YABANCI HAKEM İSTEĞİNE CEVAP YOK

Derbide Slavko Vincic’i görmek istediklerini ifade eden Adalı, “Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic’i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adalet isteğimiz cevapsız kalmıştır! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oyuncağı olduğunu göstermiştir!” şeklinde konuştu. TFF Başkanı hakkında da sert sözler söyleyen Adalı, “Kimse Beşiktaş’a ‘Yabancı hakemlere güvenin’ baskısı yapmasın. Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, bizlere akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir!” dedi.

TFF YÖNETİCİLERİNE ÇAĞRI

TFF yönetim kurulu üyelerine de seslenen Adalı, “Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum… Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum!” açıklamasında bulundu. Adalı, derbide oluşacak kaosun sebeplerinin TFF olduğunu belirtti ve “Alanya’da Beşiktaş’ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin!” dedi.

Açıklamalarına devam eden Serdal Adalı, “Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istemenin bedelini Zorbay Küçük’ün skandal yönetimiyle ödedik.” sözlerine yer verdi. Galatasaray’ı yenme konusundaki inancını dile getiren Adalı, “Hakem kim olursa olsun Galatasaray’ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız!” dedi. Rakip takım teknik adamı ve oyuncularının tavırlarını izleyeceklerini ifade eden Adalı, TFF’nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının bununla ilgili tepki vereceğini düşündüğünü belirtti. Eğer tepki gelmezse, TFF ile Galatasaray arasında bir bağ olduğu düşüncesini sarf etti.