Beşiktaş Başkanı Adalı Malatya’da bulunuyor

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI MALATYA’DA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Malatya’da çeşitli ziyaretler ve açılış etkinlikleri gerçekleştirmek üzere bulunduğu sırada, Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen moral ve yardım gecesine katıldı. Bu etkinlik, kent merkezindeki bir otelde düzenlendi. Programa, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Yönetim Kurulu üyeleri Toygun Batallı, İbrahim Şafak Sağlam, Turgut Koç ile Malatya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Emre Gökçeoğlu da yer aldı. Ayrıca, geçmişte Beşiktaş forması giymiş olan futbolcu Pascal Nouma da etkinliğe katılıyor.

SERDAL ADALI’DAN DUYGU DOLU MESAJLAR

Gece sırasında bir konuşma gerçekleştiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Malatya’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya halkının acılarını hatırlatan Adalı, “Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu gece, Beşiktaş’ın sosyal sorumluluk anlayışının bu topraklarla nasıl bütünleştiğinin en güzel örneklerinden biri” şeklinde konuştu.

AKTİVİTELERLE DEVAM EDEN PROGRAM

Gerçekleşen program, yapılan konuşmaların ardından farklı aktiviteler ile devam etti. Etkinlik, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.