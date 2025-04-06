Beşiktaş Başkanı Adalı, TFF ile görüşüyor

ADALI HAREKETE GEÇİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. TFF’nin son dönem uygulamalarından memnun olmayan siyah-beyazlılarda Adalı, önümüzdeki günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimindeki diğer kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek. Bu toplantılarda, alınan kararların yarattığı rahatsızlıklar paylaşılacak ve yeni sezon öncesinde mevcut TFF’ye karşı atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

HUKUKİ SÜREÇ GÜNDEMDE

Yabancı hakem tartışmaları gündeme geldiğinde, TFF’nin istifası çağrısı sıkça dile getiriliyor. Beşiktaş’ın gündem maddelerinden birisi de bu değişim. Serdal Adalı, Galatasaray ile oynanan derbiye yabancı hakem atanması konusunda talepte bulunmuş ancak bu istek TFF tarafından reddedilmişti. TFF’nin kararı sonrası, Yasin Kol’un atanmasına sert bir eleştiri getiren Adalı, federasyonu eleştirmekten geri kalmadı.

ADALI’DAN SES GETİREN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Başkanı, bu gelişmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Türk insanının hafızasına futbolda yaşanan skandallarla kazınan bir önceki federasyon başkanından en ufak bir farkı olmadığını gösteren şimdiki başkan derhal istifa etmelidir” şeklinde ifadeler kullandı. Adalı, “Hakemleri stadyumun soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunun sorunlarını çözmelerini beklemek hayalcilikten öteye gitmez” dedi. Bu açıklamaların sonuçları olarak Serdal Adalı, 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira ceza aldı.