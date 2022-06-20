Beşiktaş Başkanı: Anlaşma sağlandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Burnley forması giyen Hollandalı forvet Wout Weghorst ile ekonomik şartlarda anlaştıklarını açıkladı.

eşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündeminde olan Wout Weghorst ile ekonomik olarak anlaştıklarını ancak futbolcudan henüz olumlu bir dönüş almadıklarını söyledi. Ersin’e taleplerin olduğunu belirten Çebi, Rıdvan’ın ise transfer sürecinin bitmek üzere olduğunu ifade etti.

Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları şöyle:

“Atiba ile anlaşırsak yeni sözleşme yapacağız”

Atiba, bizim sevdiğimiz ve kulübümüze katkı vermiş bir oyuncu. TFF’nin yabancı kuralı ve limitle ilgili aldığı karar takımların önünü açmıştır. Bu karar, Atiba ile sözleşme yenileme konusunda elimizi güçlendirdi. Ekonomik şartlarda anlaşırsak Atiba ile yeni sözleşme yapacağız.

“Weghorst ile ekonomik olarak anlaştık”

Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak anlaştık ancak henüz olumlu dönüş alamadık. Bugünden itibaren başka forvet arayışlarımız da başladı, eğer anlaşma sağlarsak imza atarız. Sağlayamazsak ve Weghorst tamam derse takımımıza gelebilir. Muleka ve Muleka gibiler gündemimizde var. Tek alternatifimiz değil.

“Rıdvan Yılmaz için anlaştık”

Rıdvan Yılmaz için 4 milyon Euro kesin aldık. 2.5 milyon Euro da kontratta var, %90 alacağız. Daha yukarısını da alabiliriz. %20 pay da alacağımız için, elde edeceğimiz gelirin 6-6.5’tan daha fazla olacağını düşünüyorum. Ersin Destanoğlu’nu transfer etmek için talepler var.

“Adaletin ve vicdanın olduğu her yerde varız”

Beşiktaş olarak adaletin ve vicdanın olduğu her yerde varız. Fenerbahçe ‘nin 29 şampiyonluk talebi, adalet ve vicdan için yapılıyorsa buna destek veririz. Ama orada amaç, formamızda fazla yıldız olsun düşüncesiyse gerek yok.

“Ethem Bey orada başka bir şey demek istedi”

Beşiktaş’ın TMSF’ye gitme şansı sıfır! Ethem Bey orada başka bir şey demek istedi. Kötü bir şey demek istemedi diye umuyorum. ‘Beşiktaş’ı ortada bırakmayız’ demek istediğini düşünmek istiyorum.

“Larin ile görüşmüyoruz”

Larin ile ilişkimiz söz konusu değil. Gelişmelere göre yarın olabilir ama şu anda görüşmüyoruz. Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş gündemimizde olan oyuncular. Hakemler bu sene de geçen seneki gibi olurlarsa dozajı çok artmış bir tepkiyle karşılaşacaklarını bildirmek istiyorum. Temmuz ayı başında kombineleri çıkarmayı düşünüyoruz.