Beşiktaş Başkanı, “Dikilitaş Projesi tarihi fırsat” dedi

SERDAL ADALI: DİKİLİTAŞ PROJESİ BEŞİKTAŞ İÇİN TARİHİ BİR FIRSATTIR

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş Projesi’nin siyah-beyazlı camia için ‘tarihi bir fırsat’ olduğunu belirtti. Adalı, “Bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaşımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek” dedi. Adalı, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında kulübün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takımın ligdeki performansından üzüntü duyduğunu ifade eden Adalı, “Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş’a yakışır bir yer değil. Hepimizin bildiği gibi, Bodrumspor maçı ile birlikte sezonu dördüncü olarak tamamladık. Bu gidişatı değiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

KAPSAMLI FUTBOL YAPILANMASI

Başkan, futbol yapılanmasının güçlendirilmesi adına önemli adımlar attıklarını vurguladı. “Hem teknik ekibimizde ve scouting departmanımızda dünya futbolunun uzman isimleri Beşiktaş’a hizmet ediyor. Teknik heyetimizdeki yardımcı antrenörlerin dahi kendi başlarına takım alabilecek yetkinlikte isimler olduğu” bilgisini paylaştı.

ÜÇ TRANSFER DÖNEMİ SÜRESİ İSTEDİK

Serdal Adalı, kulübün geleceği için camiadan 3 transfer dönemi süre istediklerini kaydetti. “Devraldığımız tabloyu düzeltip, yukarı çekebilmemiz için zamana, sabra, doğru bir sisteme ihtiyacımız var. Bunları istedik ama şampiyonluk yarışından uzak kalacağımız düşüncesi aklımızın ucundan bile geçmedi” şeklinde konuştu.

HEDEFİ OLMAYANLARLA YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ

Adalı, eleştirilere yanıt vererek, “Biz bu takımı bugün hedefi kalmamış bir halde devraldık. Bizimle aynı hedefe baş koymayan herkesle yollarımızı ayıracağız” ifadesini kullandı.

TARİHİN EN ZOR KOŞULLARINDA GÖREVE GELDİK

Başkan Adalı, “Beşiktaş tarihinin en zorlu koşulları içerisinde görevi devraldık. Bir kulüp olarak sağlıklı bir organizasyona ulaştırmak için çabalıyoruz” dedi. Kulübün mali yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve şu anda mayıs ayı hariç oyuncularına borçlarının bulunmadığını açıkladı.

HER BRANŞTA GELİŞİM SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ

Hentbol, voleybol ve kadın basketbol takımlarının durumunun sorulması üzerine Adalı, “Bu branşlarda da gereken kadrolar kuruluyor. Bu konuda herhangi bir organizasyon bozukluğu söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’IN KAYNAKLARINI EN DOĞRU ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ

Camiaya seslenen Adalı, “Biz Beşiktaş’ın bütün kaynaklarını en doğru şekilde kullanacağız. Bu konuda olumsuz algıları yayanlar, kulübü birtakım olumsuzluklarla yıpratmaya çalışıyor” dedi.

DİKİLİTAŞ PROJESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Adalı, 22 Haziran’daki olağanüstü genel kurulda, Dikilitaş Projesi’nin gündemde olacağını belirtti. “Bu proje Beşiktaş için gerçek anlamda tarihi bir fırsattır” şeklinde vurguladı. Projede Emlak Konut ile işbirliği yapacaklarını kaydetti.

BORÇLARIN KAPANMASI İÇİN YENİ KAYNAK OLUŞTURACAK

Projenin, Beşiktaş’ın mali yararına olacağını ve borçların kapatılmasına katkıda bulunacağını ifade etti. “İlk gelirimiz bankalara olan borçlarımızı kapatmaya gidecek” dedi.

GÜVENİYİ KAZANMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Adalı, camiadan güvenoyu almak istediklerini belirtti ve genel kurulda projeleri gerçekleştirmek için yetki almanın önemini vurguladı. “Biz her koşulda Beşiktaş’ı ayağa kaldırmak için buradayız” dedi.

İLERİDEKİ SEZON YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Başkan, Beşiktaş’ın geleceğine dair umut dolu açıklamalarda bulunarak, “Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş’ın yükselişinin başladığını hep birlikte göreceğiz” ifadesini kullandı.