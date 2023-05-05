Beşiktaş Başkanı: G.Saray ve F.Bahçe koalisyon kurdu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ile Fenerbahçe’nin koalisyon kurduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in sözlerine cevap verdi. Çebi, “Koalisyon diyor. Ne koalisyonu? Gaziantep ve Hatay çekilince, maşallah koalisyon oldunuz. Puanların silinmesi için neden konuşmadınız? Fenerbahçe ile Galatasaray koalisyonun en kralını uyguladı.” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Vodafone Park’ta bir basın toplantısı düzenledi. Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Galatasaray maçıyla ilgili mecburi açıklamalarımız olduğu için bu basın toplantısını düzenledik. Ali Şansalan ile ilgili Galatasaray medyasında duyduklarımız ve kamuoyuna verdikleri mesaj çok basitti ve doğru değildi. Biz bunun doğru olmadığını açıkladık. Bizim bir şey yapmadığımızı karşı tarafın bilmesine rağmen, karşı taraf hakemi etki altına almak için bunu yaptığını söyledik. Ahmet Nur Çebi, ‘TFF’den Ali Şansalan’ı istedi’ diye bir söylem vardı, bu yanlıştı.

“DERBİ HAKEMİNE G.SARAY’A BASKISI YAPILDI”

Bizim kültürümüzde hakemle, teşvikle, primle maç almak ve maç vermek yok! Tüm diğer kulüp başkanları ve yöneticileri de bunu iyi biliyor. Galatasaray lehine karar vermesi için Ali Şansalan’a baskı yapıldı.

Ali Şansalan takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı, 6 sarı kart bize gösterildi ve TFF’den ceza aldık.

“ŞANTAJLARA MARUZ KALDI”

Asbaşkanımız Serhan Çetinkaya bir paylaşım yaptı, keşke olmasaydı. Daha biz açıklama yapmadan, hemen düğmeye basıldı. Benim yöneticim tehdit edildi, hakaret edildi. Şantajlara maruz kaldı. Bunu başkalarına yaptırıp, ‘Biz yapmadık’ derseniz; biz kabul etmeyiz ve bizi kandıramazsınız.

“SAHTE SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA BİZE SALDIRDILAR”

Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı! Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar! Linç kültürü ile bir yere varamazsınız!

Herhangi bir reaksiyon gösterilmeden yapılan tehditler ve ailesine edilen küfürler kabul edilemez. Bu linçleri başlatanlar, Galatasaray’ın ‘troll’ hesaplarıdır.

“TACİZLERLE DOĞRU YOLA GETİRMEK…”

Galatasaray gibi büyük bir kulüp, yönetim kurulu toplantısında Serhan Çetinsaya’nın babasını aradı. ‘Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi!’ dedi. Ayrıca ‘Benim mi özür dilememi istiyorsunuz?’ dedi. Galatasaray bu tehditlere ‘Dur’ demezken, babayı baskı altına alarak özür diletmeye çalışmak doğru değil. 30 yıllık dostunuzun oğlunu tanımadığınızı söylüyorsunuz. Bu arkadaşımızı çok iyi tanıyorsunuz. Dostum dediğiniz bir kişinin oğluna bu kadar hakarete izin vermemeliydiniz. Kimseyi taciz ederek doğru yola getirme çalışması içerisinde olamazsınız. Telefon konuşmalarını kamuoyuna paylaşmanız da hiç doğru değil.