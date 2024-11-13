Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan Açıklamalar BESİKTAŞ Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’yla Görüştü

TOPLANTI DETAYLARI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Görüşme, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Toplantı sonrasında iki başkan kameralar karşısında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

VAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Yerli hakemlerimize inanıyoruz” diyerek VAR sistemindeki hataları kabul etmediğini vurguladı. Kulüplerden yabancı hakem talebi olduğuna dikkat çeken Hacıosmanoğlu, “A Milli Takım maçlarından sonra MHK semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak alternatif planlara bakacağız” şeklinde konuştu. MHK’nın yetkilerini kulüplere verebileceklerini de sözlerine ekledi.

BEŞİKTAŞ’IN SIKINTILARI

Hasan Arat ise, İbrahim Hacıosmanoğlu’na güvenlerini belirterek, “Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz. Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sayın başkan çok açık sözlü” ifadelerini kullandı. Hakem hatalarının ligde sıkıntılara yol açtığını söyleyen Arat, “Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor. VAR’da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor” dedi. Ayrıca, Beşiktaş’ta yaşanan sıkıntıları ve gelecek planlarını da basın toplantısı ile paylaşacağının altını çizdi.

GELECEK UMUTLARI

Arat, ligde adaletin sağlanması gerektiğini, Avrupa’da önemli maçlarının olduğunu ve Tel Aviv kararı hakkında sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. “Türkiye’de iyi şeyler olacak, futbolda iyi şeyler olacak” diyerek olumlu düşüncelerini paylaştı. Kötü oynanan bir maçta hakeme sığınmadıklarını fakat hakem hatası olduğunda bunu dile getireceklerinin altını çizdi. Beşiktaş Başkanı son olarak, “Bizler burada kalıcı değiliz, sayın başkana huzurlarınızda teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.