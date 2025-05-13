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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Açıklıyor

MAZBATASINI ALAN BAŞKAN AÇIKLAMADA BULUNUYOR

Mazbatasını alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, açıklamalarında kulübe dair önemli noktalara değiniyor. Yeni dönemde gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgiler veren Adalı, Beşiktaş camiasının beklentilerini karşılamak için çalışacaklarını belirtiyor.

BEŞİKTAŞ İÇİN YENİ HEDEFLER

Adalı, yapılacak çalışmaların temeli olarak şeffaflığı ve yeniliği ön planda tutacaklarını söyleyerek, “Beşiktaş’ın geleceği için gereken tüm önlemleri alacağız” ifadesinde bulundu. İlerleyen dönemlerde taraftarlarla daha fazla iletişim kuracaklarını vurgulayan başkan, kulübün mali yapısını iyileştirmek için çeşitli adımlar atacaklarının altını çiziyor.

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