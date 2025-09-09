Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Buluştu

SERDAL ADALI CENGİZ ÜNDER İLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Cengiz Ünder ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Adalı, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Cengiz Ünder’e “Beşiktaş ailesine hoş geldin” diyerek, siyah beyazlı formayla başarılar diledi.

YENİ TRANSFERİN BİLGİLERİ

Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a katılması, kulüp için önemli bir adım olarak görülebiliyor. Başkan Adalı’nın destek ve teşvikleriyle Ünder’in yeni takımında başarılı olmasını umuyor. Bu buluşma, Beşiktaş camiasında heyecan yaratıyor.

BEŞİKTAŞ’A KATILIMINÖNEMİ

Yeni transfer, Beşiktaş’ın gelecekteki hedefleri için kritik bir öneme sahip. Cengiz Ünder’in taraftarlar tarafından beklentilerin büyümesi, kulübün stratejik planlamasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Beşiktaş’ın hem yerel hem de uluslararası sahnede daha güçlü bir konumda yer almasına zemin hazırlayabilir.