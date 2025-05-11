Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Oy Kullandı

SEÇİM GÜNÜBEŞİKTAŞ’TA

Beşiktaş’ın mevcut başkanı ve aynı zamanda adayı olan Serdal Adalı, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Bu general kurul, Ataköy Atletizm Salonu’nda yürütülüyor. Serdal Adalı, 7 numaralı sandıkta oyunu vererek katılım sağladı.

ADALI’DAN AÇIKLAMALAR

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, “Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan tüm genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.