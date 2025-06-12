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Beşiktaş Başkanı, Vali Gül’ü Ağırladı

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’ndaki ofisinde İstanbul Valisi Davut Gül’ü kabul etti. Ziyaret sırasında Beşiktaş’ın İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Genel Sekreteri Uğur Fora ve Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam da hazır bulundu.

HEDİYE TÖRENİ

Ziyaretin sonunda Başkan Serdal Adalı, İstanbul Valisi Davut Gül’e Beşiktaş’ın simgesi durumundaki kartal heykelini takdim etti. Bu hediye, kulübün sembolik değerini yansıtması açısından önemli bir anlam taşıyor.

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