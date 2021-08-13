Beşiktaş Başkanı’ndan açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

hmet Nur Çebi “Sezon adil olsun. İnsanların birbirini incitmediği, futbolcuların birbirini kırmadığı bir sezon diliyorum. Hayırlı olsun. Her takım iddialı. Biz de hazırız. Bir takım şampiyon olacak. Umarım biz şampiyon oluruz. Adalet eksik olmasın. İnsanların hakemlerden, TFF’den ve yöneticilerden dert yanmadığı bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çebi “Süleyman Seba’nın 7. ölüm yıl dönümü. Dua etmeye ve anmaya geldik. Süleyman Seba’nın Türk futbolundaki yeri çok önemli. Bunu bütün rakiplerimiz de kabulleniyor. Bu bizim için onur. Böyle bir onursal başkana sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Yaptıkları ve tavırlarından ders alabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.