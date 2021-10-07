Beşiktaş Başkanı’ndan Ali Koç’a yanıt

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un sözlerine yanıt verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor’da siyah-beyazlı takım gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklamalarla ilgili, “Bir şey varsa hep birlikte görelim dedik. O günkü söylenenleri kınıyorum. Galiba kendileri algı yaratmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına yanıt verdi.

İŞTE ÇEBİ’NİN AÇIKLAMALARI:

Biz Beşiktaş olarak duruşumuz belli, adaletsizliğin yanında hiç olmadık. Rakiplerimizin de hajklarını korumak bizim vazifemiz. Ben ‘Sivasspor maçını dikkatli takip edeceğim’ demedim. Ben ‘Hepsini bu hafta seyretmek istiyoruz’ dedim. Bu mesajdı. Kazanan da kaybeden de şikayet ediyor. Hakemlerimizin hatalı maç yönettiğini, dozajın azalacağına arttığını görüyoruz. Bir kulübün başkanı algı yarattığımızı söylüyor ama algı yaratmak istesek Sivasspor maçı öncesinde yaratırdık. Algı yaratma modeli de yeni çıktı herhalde. O gün söylenenleri de doğru bulmuyorum. Geçmişteki konular da gündeme getiriliyor, galiba kendileri algı yaratmaya çalışıyor.

ALİ KOÇ’LA KONUŞMADIK

Ali Koç’la bugün bu konuya girmedik. Hepimizin bir camiayı temsil etme durumu var. Menfaatleri kenarda bırakıp konuşmamız gerektiğini biliyorum. Camiam adına bunun doğru olmadığını buradan da vurgulamak zorundayım. Cevap olarak kendisine söylemek zorundayım buradan.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Geçenlerde bir kulübümüz hakem konusuyla ilgili açıklama yaptı. Biz artık bunları sakin olarak karşılamayacağız. Olay tribünlere oynamaksa, bizim de söz konusu kulüpten daha fazla taraftarımız var. Bizim de sorumluluklarımız var ama ağzımızdan çıkan laflara gerek ben, gerekse de yöneticilerimiz dikkat etmek zorunda. Evet hepimiz hakemlerden şikayet ediyoruz, seviyeleri çok daha yükseğe çıkarmaları gerekiyor. Sadece 90 dakikadan bahsetmiyorum, VAR’daki performansa kadar yükseltilmesi gerekiyor performanslarını. Atamalar 1-2 kişinin iki dudağı arasında olmasın. Hatta ben bir adım daha öteye gideyim, kura çekimiyle hakem atansın. Herkes şikayet ediyor, biz de memnun değiliz. Burada Sivasspor ile maç yapıyoruz, 12 dakika maç durdu, 7 dakika maç uzadı. Biz başımıza gelenlerden şikayet etmiyoruz ama bu rakibimiz daha başına bir şey gelmeden olabilecekleri öngörüp yakışıksız şekilde bu olayları gündeme getirmeye başladı. Geçen sene teşvik şikesi imasından bir hakemin, Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor olmasıyla ilgili bir sürü laf ettiler. Tamam da bizim burada 4-3 yenildiğimiz maçta ve Beşiktaş-Sivasspor maçında Josef’in yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. O zaman da ‘Bizim hakkımız yendi ama rakibin de hakkı yendi’ diyeceksin. 2 haftadan başladılar. Herkesin penaltı dediği pozisyonda bile bize dokundular. Artık dursunlar. Durmazlarsa biz de başka konulara girmek zorundayız. Bu sefer de herkes kaybeder. Hepimiz söylemlerimize dikkat edelim. Bir kişinin gayriihtiyari konuşmasına bakacak insan değilim ama bu sistematik hale geldi. Bakalım milli arada neler söylenecek