Beşiktaş Başkanı’ndan tepki: UEFA’ya gitmek zorundayız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımının durumunu değerlendirdi ve ‘UEFA’ya gidecek misiniz?’ sorusuna cevap verdi.

Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın puanlarıyla ilgili verilen karara neden itiraz ettiklerini açıkladı.

TRT Spor’a konuşan Çebi şu ifadeleri kullandı: “Deprem sürecinde derin acı çektik. Sıkıntılar büyük, kolay çözülecek gibi değil. Zaman içinde bu millet, bunun altından kalkacaktır. İçinde bulunduğumuz coğrafya maalesef deprem, sel gibi felaketlere çok açık bir yapıda. Herkes gibi biz de elimizden gelenleri yaptık. En iyi taraf şuydu; çok çabuk zamanda devreye girdik”

“Depremden önce 3 gün sonrasıydı. Bu toplantıda birkaç alternatif üzerinde duruldu. Ağırlık olarak üzerinde durulan konu, depremden zarar gören 2 tane takımın yarışmaya devam edemeyecekleri, ligde kalma hakları muhafaza edilmeleri hakkında karar birliğine vardık. Herkes itirazsız, canıgönülden bunu kabul etti zaten. Yanlarında olacağımızı da söyledik, kapılarımızı da hepimiz açtık. Onların çekilmesiyle alakalı birkaç alternatif söylendi. Herkes görüşünü söyledi. Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Ali Koç Beyefendi ile TFF Başkanımız Sayın Büyükekşi Beyefendi’nin açıklaması var o günlerde, iki tane alternatif üzerinde duracaklarını söylediler. Oradan bir karar çıkmadı. Sadece görüş alışverişinde bulunuldu. Konu o gün kapandı.

Daha sonra TFF, 2-3 görüşten birini benimsedi ve açıkladı. Maalesef o açıklama çok erken yapıldı. 25 gün sonra da yapılabilirdi. Zaten ligler yeteri kadar ertelendi. Lig başlamadan 1-2-3 gün evvel de açıklanabilirdi. 3 hafta önce açıklanması gereksizdi. Biz de yanlış şekilde anlaşılarak gündem olduk.”

“Bize bir soru soruldu, cevap verdik. O gün, şu an uygulanan sistemin adaletli olmadığını söyledik. Söylediklerim o an yanlış anlaşıldı. Anlayabiliyorum. O gün sessiz kalan rakiplerimiz, kendi taraftarlarını ve sosyal medyalarını el altından devreye soktuğunu biliyoruz. Beşiktaş’ta muhalefette olan arkadaşlarımızın sosyal medya ayakları da katıldı. O andaki durumu anlayamayan, duygusal olan Beşiktaşlı kardeşlerimiz de vardı. Hepimiz duygusalızdır, ben çok iyi anlıyorum. Onlar da yanlış oldu şeklinde onlara katıldı. O anda da sanki TFF’nin aldığı bu karar doğruymuş algısı yaratıldı.”

“İşin ilginç tarafı şu; o gün sessiz kalanlar, bugün biz ‘Bu karar doğru değil’ diye gündeme getirdiğimizde birden bire konuşmaya başladılar. O gün bizim düşüncemiz doğrultusunda bir karar alınmış olsaydı, o gün konuşmayanlar konuşacaktı. Eğer bugün konuşuyorsanız, o gün de itiraz edecektiniz. Bu net. Bunu ortaya koymakta fayda var. O gün işlerine gelen karar uygulandığı için hiç konuşmuyormuş gibi davranarak, sosyal medya vasıtasıyla birçok insanın duygusuna dokunarak Beşiktaş’ın, diğer birçok kulübün adaletli bulduğu bu sistemi desteklemiş oldular.”

“Herkesin dikkatini bir noktaya çekmek istiyorum. o gün konuşmamalarının nedeni, işlerine geldiği içindi. Bu yüzden sessiz kaldılar. Bugün bunu ispat etmişlerdir. Bugün konuşmaları, işlerine gelmeyen bir karar çıktığı takdirde konuşacakları, susmayacakları, itiraz edecekleri yönündedir. Bunu ifade ediyorlar zaten.”

“Çok ilginç, ‘Bu karar işime geliyor ama bunun değişmesi lazım, Beşiktaş Kulübü’nün söylediği doğrudur’ diyen 7 tane kulüp var. Diğer 4 tane kulüp ise; çok ilginç, onları da anlıyorum, saygı duyuyorum, hiçbir şekilde hatalı bulmuyorum; bizim puan tablosuna baktığımızda, bu işimize geliyor, diğeri gelmiyor diyip yürüyen sistemi desteklediler. Yani şu andaki puan durumuna göre işlerine geldiği içindir. Bunu net bir şekilde ifade etmişlerdir. Tepkili değilim. Saygı duyuyorum.”

‘UEFA’NIN HÜKMÜNÜ YOK SAYIYORSUNUZ’

“Biz bu işi nereye dayandırıyoruz? UEFA içinde bulunduğumuz kurum. Katılıyoruz faaliyetlerine. Ekonomisinden faydalanıyoruz vs. TFF diyor ki, ’31 Mart tarihi itibarıyla, şubat sonunu kapsamak kaydıyla, herhangi bir kulübe bonservis borcunuz olmadığını, oyunculara, teknik kadroya borç olmadığını ve hatta vergi dairesine, devlete borcunuz olmadığına dair belgeler getirin diyor. TFF’ye diyoruz ki ekonomik durum var, bizi biraz vergi konusunda muaf tutsanız falan ‘Olmaz’ diyor. UEFA, ‘Belgeleri getireceksin’ diyor. İyi de UEFA’nın bu durumunu şart olarak kulüplerin önüne koyuyorsunuz da, UEFA’nın önünüze koymuş olduğu ‘Ligden çekilen takım olursa, oynamış olduğu maçlar silinir’ hükmünü niye yok sayıyorsunuz.”