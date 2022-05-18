Beşiktaş Başkanı’ndan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenen basın toplantısında transferlere ilişkin konuştu.

Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları şu şekilde;

“Bir dönem daha başkanlık yapmak üzere divan kuruluna resmi başvurumu yaptım. Göreve geldiğimizde bütün gelirler temlik altında ve 6 aydır ödeme yapılamıyordu. Bunu değiştirdik. Beşiktaş markasının altında keşke daha fazla aday olsaydı. Seçim maalesef iki kişinin girdiği bir seçim haline gelmiştir. Diğer adayımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Göreve geldiğimizde bağımsız kuruldan aldığımız tespit raporlarında borç 3 milyar TL civarındaydı. Şu anda borcun 4.3 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ödenen faiz ve kur farkı ise 1.2 milyar TL. Ortaya çıkan sonuç maalesef borcun arttığını göstermektedir. elirimiz 1,8 milyar TL giderimiz 1,8 milyar TL denk bütçeyi biz yakaladık. Futbol takımında kadroya girmeyen birçok futbolcunun veya kadroya girip de katkı sağlayamayan futbolcuların yıllık 200 milyon TL zararı var. Geldiğimiz dönemde 10 milyon Euro olan amatör branşların zararı bir önceki sene 5 milyon Euro bu yıl ise 2 milyon Euroya kadar düşürülmüştür. Beşiktaş’ı birçok kontrattan kurtarmış bulunuyoruz. Özellikle o günkü kurla 10 mlyon dolar katkı sağladıkları için iş insanlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ljajic, Douglas, Lens gibi futbolcuların kontratlardan çıktığımızı daha önce ifade ettim. Pandemide 3 kupa aldık. O dönemki teknik direktörümüze ve futbolcularımıza teşekkür ederim. Sonrasında ise Şampiyonlar Ligi’nde kötü bir sezon geçirdik. Hakem hataları, sakatlıklar ve şanssızlıklar başarılı olmamıza engel oldu. Önümüzdeki sene bunlardan uzaklaşmış, gençlere önem veren, maliyetleri azaltmış bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bu genç futbolculardan elde ettiğimiz bonservis gelirleriyle borcumuzu azaltmayı planlıyoruz. Sabır gösterek Beşiktaş’ı güzel günlere hazırlayacağız.”

AHMET NUR ÇEBİ’DEN YILDIZ GOLCÜYE YEŞİL IŞIK

“Gelecek ile ilgili mantıklı hareket edebileceğimi belirttim. Uçuk kaçık bütçeler yok. Hedefimiz daha çok yıldız almak değil yıldız yaratmak olmalı. Bu amacımızı sabırla gerçekleştirmek istiyoruz. Ama kadronun içinde 3-4 tane marka değeri yüksek oyuncu olacaktır. Özellikle forvet bölgesinde bunu istiyoruz. Rıdvan Yılmaz ve birçok genç isim için kapımız çalınıyor. Kafamızdaki rakamları alamadığımız sürece hiçbir futbolcumuz gitmeyecek. En son Ersin’in arkasından gelen kalecimizin Mehmet Ekşi ile alt yapıda nasıl büyüdüğümüzün kanıtıdır.”

“BİZ SPOR YASASINI HAK ETTİK”

“Durum geldiğimiz gün de zordu bugün de zor. Tabloda değişen tek bir şey var. Daha sağlıklı kontratlarımız var ve bundan sonra da sağlıklı kontratlar olacak. Taraftarın görmediği ağır sorun yerinde duruyor. Bu sorunun daha da büyümemesi ve hafifletilmesi adına spor yasasının yapıldığını biliyoruz. Spor kulüpleri bu duruma geldiği için spor yasası gündeme alınmıştır. Yasayı eleştirmek haddimize değil çünkü biz bunları hak ettik. 100 yıllık çınarları çok büyük borcun altına soktuk. Bu borçlar gelirlerimizin üzerindedir. Zaten biz de bu zorluk için buradayız. diğer türlü olsaydı bugün 2 değil 12 aday olurdu. Spor yasası bizi çok zorlayacaktır ancak bazı konularda problemler var. Özellikle yöneticilerin borç verip alabilmesiyle ilgili sınırlamalar doğru değil. Biraz daha geniş tutulabilirdi. Zaman içerisinde telafi edilecek bazı konular var. Bizden sonra gelecek iyi niyetli yöneticilerin önünü kesmemek gerekir.”

“ÜCRET POLİTİKAMIZA UYGUN OLURSA GENÇLER İLE UZATIRIZ”

“Gençler ile yapılacak sözleşmeler yapılır ama Beşiktaş’ın menfaatlerini zarar verecek şekilde yapılmaz. Sana iki telefon geldi diye hakkın olanın 10 katını isteyemezsin. Bizim gençlerimizde bu yok ama menajerler var. Bu çocukları iyi niyetli menajerlerle çalıştırırsak problem olmaz. Bizim ilkelerimize ve ücret politikalarımıza uymaları halinde yeni kontrat yapabiliriz. Kontrat bitmeden 1-2 sene kala yeni kontrat yapma gibi zorunluluğumuz yok.”

FAN TOKEN BELİRSİZLİĞİ

“Son dönemlerde token olayı gündemde ama diğer kulüplerin buradan büyük paralar kazandığını düşündüyseniz yanılıyorsunuz. Ben bu işleri delege edip arkadaşlarıma havale ettim. Arkadaşlarım gerekli çalışmaları yapıp önüme getirdiler. Kendilerü zerlerine düşen görevleri yapmışlardır. Eğer size teklif veren firmanın sermayesi 50 lira ise ‘Dur’ derim. Bu teklifi getirip size veren firma verdiği teklifi garanti altına almamışsa o da bekler. Bugüne kadar gündeme gelnlerin hepsinde Beşiktaş’a katkı sağlama ihtimallerini az gördüğüm için ve taraftarın mağdur olabilme ihtimaline karşı ince eleyip sık dokuyorum. Ayrıca bu iş çok güzel bir işse hala duruyor. Beklemekle iyi yaptık 1 lira yerine 10 liralık teklifler geliyor. Beşiktaş bu konuda zarar etmemiştir. Token olayını taraftara zarar vermeyecek bir şekilde ele almamız lazım.”

“Haziran ayının ortasında yapılacak TFF seçimi. Beşiktaş’ın seçimi ise Mayıs ayının sonunda. Eğer TFF başkanlığını düşünseydim Beşiktaş başkanlığına aday olmazdım. TFF başkanlığı düşüncem yok. Hakem operasyonunu ben yapmadım. Ama yapılan operasyon benim ifadelerimin paralelinde olmuştur. Demek ki ben Beşiktaş için gerekli mücadeleyi yapmışım. Ama eskik yapıldı, tamamı yapılmalıydı. Sonrasında bu iş sulandırılmaya başlandı. Çiçek verenler, ooperasyon doğru değil diyenler ve geri dönüşlerinin sebebi olanlar çıkıp her maç hakemlerden mağdur oldum diyenlerdir. Artık söylediklerimizn arkasında durabilen yöneticiler ve liderlerle yol yürümekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bakalm gelecek sezon neler olacak göreceğiz. Yeni gelen TFF yönetimi, tüm kurulları ve eski hakemleri gönderirler.”

“VALERIEN ISMAEL’İN ARKASINDA DURACAĞIM”

“Sergen Yalçın’ın, Önder Karaveli’nin de arkasında durdum. Ben göreve geldiğimden beri hoca göndermedim. ‘Arkandayız’ dememize rağmen gitmek isteyen hocalarımızla yollarımızı ayırdık. Valerien Ismael’in arkasında durmaya kararlıyım. Ben hiçbir hocayı göndermedim. Abdullah Avcı dahil… Gitmek isteyene gidin dedik sadece. Arkalarında durmamızı taahhüt etmemize rağmen. Valerien Ismael’in bugüne kadar kaçırdığı daha bir tane U-19 maçı yok. Nasıl oynamak istediğini oradaki hocalarla paylaşıyor. Kendisi gitmek istemediği sürece arkasında duracağım. Gençlerle, çalışarak ve teknik kapasitesiyle bu işi başarabileceğini düşünüyorum.”

“TFF’deki genel kurul etki altında mı değil mi bilmiyorum. Ben baskı altında kalmadan oy kullanıyorum ama başkaları nasıl karar veriyor bilmiyorum. TFF’de sağlıklı bir seçim olmasını diliyorum.”

SÖZLEŞMELER TATMİN ETMİYORSA İMZA ATMAM

“Token konusunda şunu söyledim. Sizce bu kadar paraya ihtiyacımız olduğu dönemde neden token layına girmedim? Bu kararı ben alıyorum. Eğer sözleşmeler beni tatmin etmiyorsa altına imza atmam. Beşiktaş token olayını herkesten iyi yapacak. Arabasını, evini satıp token alan ve bundan mağdur olan Beşiktaşlı görmek istemiyorum.”

ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

“Ali Koç ve ailesine saygı duyuyorum. Rahmi bey bizim değerimizdir. Orada bazı taraftarların serzenişlerine cevap verdim. Sakin olmam gereken bir gündü ama çok heyecanlı şekilde Fenerbahçe derbisine geliyordum.”

VIDA AÇIKLAMASI

Vida’yla pazarlık ediyoruz. Eski kontratı bittiği için valizini topluyor olabilir. Anlaşamayıp, ayrılma ihtimaline karşın nezaketen bunu yapıyor olabilir. Beşiktaş’ın çıkarlarına uymayan hiçbir transferi yapmayacağımı buradan beyan ediyorum.”

ATIBA AÇIKLAMASI

“Atiba Hutchinson çok değerli. Eğer yabancı durumunda bizi zorlayacak bir durum söz konusu olmazsa ve kendisi de arzu ederse, onunla yola devam etmeyi istiyorum. Ama Domagoj Vida falan… Onların şartları çok ağır. O şartlar yumuşamadıkça bizimle birlikte olamazlar.”

“YAZIKLAR OLSUN”

“Trabzon’da doğdum. Trabzonsporlu değilim ama Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum. Bir trafta 30 yıllık Divan Kurulu üyesi 60 yıllık Beşiktaşlıyım. Ahmet Nur Çebi’nin hiçbir hatasını bulamadıkları için verdikleri tepkilerdir. Yazıklar olsun. Beşiktaş varken Trabzonspor benim aklıma bile gelmez.”

“PJANIC İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM AMA…”

“İtalya’ya gittiği gün izin günüydü. Bizim bunlara müdahale etme şansımız yok. Pjanic ile ilgili pişman olduğumu söyleyemem. Tavır ve davranışlarıyla bir ağabey gibiydi. Son derece mütevazı ve hürmetkar bir tavrı vardı. Performansı yeterli olmadı. O günkü Beşiktaş camiasının coşkusunu unutmak mümkün değil.”