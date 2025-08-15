Beşiktaş Belediyesi, Afet Tatbikatı Gerçekleştirdi

DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul’da olası bir deprem için hazırlıklar yapmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla önemli bir tatbikat gerçekleştirdi. Ortaköy Vadisi’ndeki Toplanma Alanı’nda yapılan tatbikatta, deprem anında yapılması gerekenler ve arama kurtarma çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi. Afetlere karşı hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen bu tatbikat, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman ve pek çok farklı kuruluşun katılımıyla gerçekleşti. Tatbikata Beşiktaş Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Beşiktaş Belediyesi Arama Kurtarma Derneği (PUSAR), Toplumsal Afet Platformu (TAP), Eğitim Araştırma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve İBB İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri katılım sağladı.

AFET YÖNETİMİ VE KOORDİNASYONUN ARTIRILMASI

Tatbikatın amacı, deprem sonrası yapılacak arama-kurtarma, yangın ve diğer acil durum müdahalelerini uygulamalı bir şekilde göstermek ve ekiplerin sahada koordinasyon kabiliyetlerini artırmaktı. Beşiktaş Belediyesi Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi, bu tatbikatla birlikte müdahale kapasitesinin ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirmeyi hedefledi. Başkan Vekili Rasim Şişman, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümüne iki gün kala yapılan tatbikatın önemine vurgu yaparak, “Bu faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum” dedi. Ayrıca, yakın tarihte Balıkesir’de meydana gelen depreme de değinerek, afetlerin neden olduğu kayıpların önemini hatırlattı.

SİVİL TOPLUM VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Başkan Vekili Şişman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden duyduğu derin acıyı ve yaşanan dayanışmayı aktardı. “Afetlere karşı hazırlıklı olmak ulusal bir sorumluluktur” diyen Şişman, Beşiktaş Belediyesi olarak arama kurtarma birliğiyle gerçekleştirdikleri çalışmaların önemini belirtti. Aynı zamanda, sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinin gerekliliğine de dikkat çekti. Almanya’daki Erlangen Belediyesi ile yürütülen projeyle uluslararası iş birliğinin güçlendirildiğinden bahsederek, “Köpekli arama kurtarma ekiplerimizle bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıyoruz” ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİ İLE GÜÇLÜ AFET MÜCADELESİ

Şişman, “Beşiktaş Birlikte Güçlü” internet sitesinin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Tüm toplanma alanlarının ve risk haritalarının bu sitede erişilebilir hale getirildiğini aktardı. Çok yakında devreye alınacak mobil uygulama ile vatandaşların afet bilgilerine kolay ulaşım sağlayacaklarını ifade etti. Bu uygulama ile dayanışmanın artırılmasının amaçlandığı belirtildi. Şişman, “Afetlere karşı en büyük gücümüz, birlikte hareket etme irademizdir” diyerek, hazırlıklı ve dayanışma içinde olmanın önemini vurguladı.