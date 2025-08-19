Haberler

Beşiktaş Belediyesi, Atık Yönetimi Uygulaması Yapıyor

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NİN ÇEVRE DOSTU PROJESİ

Beşiktaş Belediyesi, ‘Dönüştür Kazan’ adlı çevre dostu uygulamasıyla katı atıkların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyor. İlçede tespit edilen noktalarda toplanan kullanılmayan ilaçlar, piller ve elektronik ürünler güvenli şekilde imha ediyor. Bu uygulama sayesinde Beşiktaş’ta katı atıklar, belirlenen alanlardan toplanarak doğaya zarar vermeden bertaraf ediliyor.

VATANDAŞLARA KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Beşiktaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen bu uygulama kapsamında vatandaşlar, atık türünü seçerek en yakın toplama noktasına atıklarını teslim edebiliyor. Böylece hem doğanın korunması sağlanıyor hem de insan sağlığı için önemli bir adım atılıyor.

ATIK İLAÇLARIN GÜVENLİ SAKLANMASI

Konu hakkında açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Reşat Kağıt, “Tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçlar atık statüsüne girmektedir. Bu ilaçların bilinçsizce doğaya atılması, öncelikle insan sağlığını tehdit etmektedir” diyerek uyarılarda bulunuyor. Bu bağlamda ilçedeki tüm eczanelerle işbirliği yapılarak toplam 103 eczaneye atık ilaç kutusu yerleştirildi. Kutular dolduğunda, ekipler atıkları ‘Dönüştür Kazan’ uygulaması üzerinden toplayarak güvenli şekilde bertaraf ediyor. Vatandaşlar, uygulamadaki ‘Atığımı hangi noktaya bırakabilirim?’ butonuna tıklayarak en yakın eczaneyi bulabiliyor ve biriktirdikleri atıkları buraya teslim edebiliyor.

ÖNEMLİ

