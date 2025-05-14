Beşiktaş Belediyesi Engelli Etkinliği Düzenledi

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NİN ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ

Beşiktaş Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla Dilek Sabancı Parkı’nda dezavantajlı bireyler ve ailelerine yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdi. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, tüm dezavantajlı komşularının haftasını kutladı. Dilek Sabancı Parkı’nda yapılan etkinlikler sırasında, özel gereksinimli bireyler aileleriyle birlikte müzik eşliğinde dans etti ve çeşitli oyunlar oynadı.

MEMNUNİYETİ BELİRTEN AİLELER

Etkinlikte bulunan veliler ve yakınlar, Beşiktaş Belediyesi’nin dezavantajlı bireylere yönelik sunduğu hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade etti. Katılımcılardan Türkan Boynueğri, “Güzel bir vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla beraber olmak onu mutlu ediyor. Çocuklarımız burada çok mutlu” şeklinde konuştu. 17 yıldır yeğeninin Engelli Koordinasyon Merkezi’ne devam ettiğini belirten Mustafa Cansu ise “Engelliler Merkezi’nden çok memnunuz. Yeğenim 17 yıldır burada. Onun dünyasında okul burası; başka bir şey bilmiyor” ifadesini kullandı. Katılımcılardan Turap Çağlayan, merkezin sunduğu imkanları övgüyle bahsederek, “Koşarak geliyor buraya. Onu farklı sosyal faaliyetlere de götürüyorum ama tercihi hep burası oluyor. Beşiktaş Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

KURS PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLER

Programın sonunda Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, “Bir Gülümseme Bin Engel Aşar” yazılı bir pasta keserek katılımcılara hediyeler verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Dilek Sabancı Parkı içerisinde yer alan Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nde engelli bireylerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl boyunca; pilates, ritim, modern dans, müzik, temel bilgisayar, temel İngilizce, temel fotoğrafçılık, ahşap boyama, resim, takı tasarımı, basketbol ve halk oyunları gibi pek çok farklı branşta kurslar düzenleniyor” ifadesi yer aldı.