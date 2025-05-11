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Beşiktaş Belediyesi Gençlik Şenliği Düzenliyor

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDEN GENÇLERE FIRSAT

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 18 Mayıs’ta Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda ‘Gençlik Şenliği’ düzenleyecek. ‘Gençler Sahne Sizin’ adı altında yapılacak etkinlikte, müzikle ilgilenen gençlere özel bir sahne kurulacak. Gençler, bireysel ya da grup olarak müzik performansı sergileyebilmek için internet üzerinden başvuru yapabilecek.

GENÇLER YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

Beşiktaş Belediyesi’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikle, genç müzisyenler yeteneklerini sahneye taşıma fırsatı bulacak. 18 Mayıs’ta Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikte; müzik yapan, kendi şarkılarını seslendiren ya da müzik grubuna sahip gençler, kurulacak sahnede yeteneklerini sergileyebilecek.” Açıklamada ayrıca, sahne almak isteyen gençlerin Beşiktaş Belediyesi’nin web sitesi üzerinden başvuru yapmaları ve demo kayıtlarını göndermelerinin yeterli olacağı belirtildi.

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