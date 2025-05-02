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Beşiktaş Belediyesi, grev durumu hakkında bilgi verdi

ÇEVRE TEMİZLİĞİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Belediyesi, çevre temizliği ve çöp toplama hizmetleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında “Belediyemizde görev yapan işçilerin grev kararı nedeniyle ilçemizde çöp toplama hizmetlerinin aksadığına ilişkin haberler yer almaktadır” denildi.

GREVE İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE

Belediye, “Öncelikle belirtmek isteriz ki; grev hukuki çerçevesi belirlenmiş bir kavramdır. Mevcut durumu ise sınırlı sayıda personelin bir iş bırakma eylemi olarak tanımlamak mümkündür” ifadesini kullandı. Bu doğrultuda, Beşiktaş Belediye Başkanlığı, “İlçemizin sosyal ve ticari yaşamının etkilenmemesi, çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin kesintisiz devam etmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıdır” açıklaması yaptı.

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