Beşiktaş Belediyesi’nde Soruşturma Başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yapılan doğrudan temin alımı hakkında gelen ihbarlar sonrasında bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında, 3 şüpheli tutuklandı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA GÖZATTI KARARI

Soruşturma dahilinde, çıkarıldıkları İstanbul Adliyesinde savcılık işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı’nın yanı sıra Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın babası İsmet Abacı’nın tutuklanmasını karara bağladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Beşiktaş Belediyesi’nde görevli olan Görkem Kızılkaynak, İsmail Yalçın ve Şazime Sena Çelik ile firma sahibi Hakan Ateş, adli kontrol şartıyla, “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” şartlarıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, Alican Abacı, Mehmet Mandacı ve Rıza Can Özdemir’in paravan firma üzerinden işler aldığı ve bazı usulsüz işlemlerde bulunarak kamu zararına yol açtıkları tespit edildi. Bu bulgular üzerine, 11 şüpheliden 2’si tutuklu durumda bulunmakta ve 9’u hakkında “kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarıyla gözaltı kararı verilmiş durumda.