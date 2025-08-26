Beşiktaş Belediyesi, Zafer Yürüyüşü Düzenleyecek

KUTLAMALAR 30 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Beşiktaş Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde elde edilen Büyük Zafer’in 103’üncü yılını ilçe genelinde coşkuyla kutlayacak. 30 Ağustos sabahı resmi törenle başlayacak etkinlikler, Ortaköy’deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda düzenlenecek söyleşi ile devam edecek. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’ın açılış konuşmasıyla başlayacak bu söyleşide, tarihçi-yazar Naim Babüroğlu ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Büyük Taarruz’un tarihsel önemini ve Cumhuriyet’in geleceğini değerlendirecek. Programın moderatörlüğünü Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur üstlenecek.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ VE SİNEMA GÖSTERİMİ

Saat 18.00’de Dolmabahçe’den başlayacak olan Zafer Yürüyüşü, Barbaros Meydanı’nda son bulacak. Yürüyüşün hemen ardından saat 19.15’te ring araçları vatandaşları Barbaros Meydanı’ndan alarak Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’na ulaştıracak. Akşam saat 20.30’da parkta kurulacak açık hava sinemasında ‘Atatürk I | 1881 – 1919’ filminin gösterimi ile kutlamalar sona erecek. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da bu etkinliklere katılarak vatandaşlarla birlikte 30 Ağustos coşkusunu paylaşacak.

AÇIK HAVA SINEMASI PROGRAMI

30 Ağustos programı şu şekilde planlanmıştır:

– **Söyleşi:** “Büyük Taarruz’un 103. Yılı’nda Cumhuriyet’in Dünü, Bugünü, Yarını”

– Yer: Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı

– Saat: 14.30 – 16.30

– Katılımcılar: Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu, Dr. Erol Mütercimler

– Moderatör: Can Uğur (Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü)

– Açılış Konuşması: Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman

– **Kortej – Zafer Yürüyüşü**

– Saat: 18.00

– Başlangıç: Dolmabahçe Sarayı

– Bitiş: Barbaros Meydanı

– **Ring Araçları**

– Saat: 19.15

– Güzergah: Barbaros Meydanı › Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

– **Film Gösterimi (Açık Hava Sineması)**

– Film: Atatürk I | 1881 – 1919

– Yer: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

– Saat: 20.30