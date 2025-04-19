Beşiktaş, Beraberlikle Ayrıldı: “Kontrol Kaybı”

MAÇIN SONUCU VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Rafa Silva ile öne geçmesine rağmen, İsmail Köybaşı’nın attığı gole engel olamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası beIN SPORTS’a konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. “İlk yarı çok iyiydik. İyi kontrol sağladık, 2-0’a çok yakındık. Ancak ikinci yarıda golü yedikten sonra duygusal olarak kontrolümüzü kaybettik” dedi.

TAKIMDAKİ ZORLUKLARA DİKKAT

Solskjaer, takımın içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek, “Bu oyuncular, bu kulüp zor bir dönemden geçiyor. Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama üzerinde çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Mustafa’nın kas ağrısı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığını ve yerine Semih Kılıçsoy’un dahil olduğunu belirtti. “Semih gole yakındı ama olmadı. Orta sahada daha fazla kontrolü elimize almak istedik” diye ekledi.

İSMAİL KÖYBAŞI’NA ÖVGÜLER

Solskjaer, Göztepe’nin golünü atan İsmail Köybaşı’nı tebrik etmeyi unutmadı. “Harika bir gol attı. Çok iyi bir insan ve iyi bir futbolcu. Beşiktaş’ta geçmişi olan bir oyuncu” şeklinde konuştu.