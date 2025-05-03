Beşiktaş, Beykoz’u 34-23 yendi

MAÇIN BAŞLANTISI VE BEŞİKTAŞ’IN DOMİNASYONU

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, maça oldukça etkili bir başlangıç yaptı. Rakibine fazla gol şansı vermeyen Beşiktaş, devreyi 10-19 önde tamamladı.

BEŞİKTAŞ’IN KUPA ZAFERİ

Maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Beşiktaş, rakibi Beykoz Belediyespor’u 34-23 yenerek kupayı kazanmayı başardı. Bu sonuçla Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı 11. kez müzesine götürme başarısını gösterdi.

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Celal Atik

Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan

Beykoz Belediyespor kadrosu: Sertan Can Erdoğan, Yaşar Erdem Ateş 3, Ali Emre Babacan 4, Fatih Çalkamış 2, Onur Ersin 4, Burak Turan, Salih Uludağ 2, Taner Günay, Ömer Faruk Güldal 1, Doğukan Keser 1, Adnan Tayfur 3, Ramazan Döne 2, Danyel Kaya 1, Uğur Erceylan.

Beşiktaş kadrosu: Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 3, Alperen Arabacı 2, Ömer Ozan Arifoğlu, Khaled Walid 4, Enis Yatkın, Tilte 4, Martinez 4, Eyüp Arda Yıldız 6, Pena 1, Şevket Yağmuroğlu 2, Cvetko 2, Alper Aydın 3, Sorhaindo, Oğulcan Güney 3.

Devre: 10-19