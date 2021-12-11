Beşiktaş Bilic’in peşinde

Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın’ın istifası sonrası gözünü eski teknik direktörlerinden Bilic’e çevrildi.

Daniel Farke’den olumsuz cevap alan yönetim Hırvat teknik adamla anlaştı ancak Çin kulübüyle devam eden sözleşme büyük problem.

Sergen Yalçın’ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş’ın ilk girişimi olumsuz sonuçlandı. Siyah beyazlılar son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City’deki görevine son verilen Daniel Farke ile temas kurmuştu. Şu anda boşta olan 45 yaşındaki çalıştırıcıya teklifini ileten siyah beyazlı yönetim olumsuz cevap aldı. Serbest durumda olan Farke, sezon devam ederken takım çalıştırmak istemediğini Beşiktaş yönetimine aktardı. Siyah beyazlılar, Daniel Farke’ye 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu. Ayrıca Alman teknik adamın kariyerini Bundesliga’da sürdürmek istediğini ilettiği de öğrenildi.

Teknik direktör tercihini yabancı hocadan yana kullanmaya karar veren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Farke’den gelen olumsuz cevap gelince rotayı eski teknik direktörüne çevirdi. Siyah beyazlılar takımın başına getirmek için Slaven Bilic ile temaslar kurmaya başladı. Beşiktaş’a dönmek istediğini söyleyen Hırvat teknik adamın, Çin’in Beijing Guoan ekibiyle devam eden sözleşmesi büyük problem teşkil ediyor. Siyah beyazlı kulübün avukatları, Bilic’in avukatlarıyla birlikte feshedilebilmesi için sözleşme üzerinde birlikte çalışıyor.