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Beşiktaş BOA Kadın Takımı, Milic ile anlaştı

BEŞİKTAŞ BOA KADIN BASKETBOL TAKIMI YENİ TRANSFER

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, kadrosuna Sırp oyuncu Nikolina Milic’i dahil etti. Kulüpten gelen açıklamada, “Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Sırp oyuncu Nikolina Milic ile sözleşme imzaladı.” ifadeleri yer aldı.

NİKOLINA MILIC’İN KARIYERİ VE ROLÜ

Milic, profesyonel kariyerine 2012 yılında Sırbistan ekibi Radnicki ile giriş yaptı ve bu süreçte pivot pozisyonunda görev aldı. Kulüp, Nikolina Milic’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyerek, “Şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.” şeklinde dileklerini iletti.

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