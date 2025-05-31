Beşiktaş, Bodrum’a Geldi Otele

BEŞİKTAŞ BODRUM’A VARDI

Beşiktaş, Bodrum’da Bodrum Futbol Kulübü ile yapacakları maç için bölgeye geldi. Trendyol Süper Lig’den düşmesi geçen hafta kesinleşen Bodrum FK, sezonun son müsabakasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Karşılaşma, 1 Haziran Pazar günü Bodrum İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

KAFİLE BODRUM’DA KONAKLIYOR

Bugün Milas – Bodrum Havalimanı’na inen Beşiktaş kafilesi, Bodrum’daki konaklayacakları Ramada Otel’e geçti. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları da Bodrum’a gelenler arasında yer aldı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçı için kamp kadrosuna 22 futbolcuyu dahil etti.

KADRODA YER ALAN FUTBOLCULAR

Kadronun içerisinde şu isimler bulunuyor: “Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Keny Arroyo.”