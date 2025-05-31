Beşiktaş Bodrum’a Özel Uçakla Geldi

BEŞİKTAŞ BODRUM’A UÇTU

Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında yarın akşam 19.00’da Bodrum FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Bodrum’a ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti. Beşiktaş’ı karşılamak üzere orada bulunan emniyet mensupları ve otelde kalan turistler futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş’ın Bodrum FK ile oynayacağı maç için belirlediği kamp kadrosu ise şöyle: “Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Keny Arroyo.”