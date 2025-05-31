Beşiktaş, Bodrum FK ile Maç Yapacak

BEŞİKTAŞ, BODRUM FK İLE SON HAFTADA KARŞILAŞIYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in son haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Grey Beton Bodrum Stadı’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 19.00’da start alacak. Maçta düdük çalacak hakem Cihan Aydın olacak. Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı takım, hedefe ulaşabilmek için önce maçı kazanmayı planlıyor ve Samsunspor’un puan kaybetmesini bekliyor.

Beşiktaş, bu sezon boyunca ligde 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi alarak toplamda 59 puan topladı ve şu an dördüncü sırada bulunuyor. Diğer taraftan, geçtiğimiz hafta Süper Lig’e veda eden Bodrum FK, oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı ve ligde 37 puanla 16. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda Bodrum FK maçında üç oyuncu kadroda yer alamıyor. Beşiktaş’ta sarı kart cezası nedeniyle Ciro Immobile forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlık yaşayan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov da karşılaşmada oynayamayacak.

İKİNCİ KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Bodrum FK, Trendyol Süper Lig’de ikinci kez karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup etmişti. Beşiktaş, küme düşmesi kesinleşen Bodrum temsilcisini bu karşılaşmada Cher Ndour ve Ciro Immobile’nin golleriyle yenmiş, Bodrum FK’nın tek golünü ise George Puscas atmıştı.