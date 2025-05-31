Beşiktaş, Bodrum FK ile yarın buluşuyor

BEŞİKTAŞ VE BODRUM FK MAÇI ÖNCESİ DURUM

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de yarın, deplasmanda Bodrum FK ile ikinci kez karşılaşacak. Ligin 38. ve son haftasında oynanacak olan bu mücadele, yarın saat 19.00’da Bodrum Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı ekip, ligde 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle toplamda 59 puana ulaşarak 4. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlı takım ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde ederek 37 puanla 16. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’IN HEDEFİ 3. SIRADA YER ALMAK

Beşiktaş, düşmesi kesinleşen rakibi karşısında galibiyet almayı hedefliyor. Bu zafer, siyah-beyazlıların 3. olma şansını devam ettirmesi için önemli bir adım olacak. Beşiktaş bu maçı kazanarak, aynı anda başlayacak olan diğer karşılaşmada Samsunspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. İki ekip bu sezon Süper Lig’de daha önce bir kez karşılaştı ve Dolmabahçe’deki mücadeleyi Beşiktaş 2-1’lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİK OYUNCULAR

Beşiktaş’ta bazı oyuncular maça katılamayacak. Sarı kart cezalısı olan İtalyan santrfor Ciro Immobile’nin yanı sıra sakatlığı süren Alex Oxlade Chamberlain de forma giyemeyecek. Uzun bir süre takımdan ayrı kalan Bahtiyar Zaynutdinov’un da karşılaşmada yer alması beklenmiyor.

MAÇIN HAKEMİ VE YARDIMCILARI

Beşiktaş ile Bodrum FK arasındaki bu özel müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Sıraç Akpınar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.