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Beşiktaş Bodrum FK Maçına Hazır

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 38. ve final haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapıldı. Antrenman, top kapma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı, ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

SÜPER LİG’DE SEZONUN SONU

Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Bodrum FK’ye konuk olacak. Maç, Grey Beton Bodrum Stadı’nda gerçekleşecek. Bu karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de sezon kapanacak.

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