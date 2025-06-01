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Beşiktaş, Bodrum FK’ya 4-0 galip

MAÇ SONUCU VE TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK karşılaşmasının ardından açıkladığı düşüncelerinde, “Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi” dedi. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK’yı 4-0 gibi net bir skorla yenerek sezonu galibiyetle tamamladı.

OYUNCULARA ÖVGÜ VE GELECEK HAKKINDA ÜZÜNTÜ

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarına devam eden Solskjaer, “Bugün iyi oynadık, iyi mücadele ortaya çıkardık. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Odak noktamız belliydi. Mantalite olarak da sahadaydık. Bugün iyi iş çıkardık. Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi diğer sonuçlara bakarsak” şeklinde konuştu.

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