Beşiktaş, Bodrum FK’yi 3-0 yeniyor

MAÇIN GÜNDEMİ VE SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında gerçekleştiren karşılaşmada Bodrum FK, evinde Beşiktaş ile mücadele ediyor. İlk yarısı, siyah-beyazlı takımın 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

İLK YARIDA GELEN GOLLER

Maçın 12. dakikasında Muçi’nin ortasında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu’nun şutu, ağlarla buluşuyor ve Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. 27. dakikada Masuaku’nun kullandığı serbest vuruş sonrası Paulista’nın kafayla arka direğe çevirdiği top, Gedson Fernandes’in müdahalesiyle filelere gidiyor. Beşiktaş, bu golle durumu 2-0 yapıyor. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 45+1. dakikada Masuaku’nun soldan ceza sahasına ortaladığı topa Hekimoğlu’nun vurduğu şut, direğe çarpıp ağlara gidiyor ve takım 3-0’lık bir avantaj elde ediyor.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmanın hakemleri Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Sıraç Akpınar. Bodrum FK takımında kaleci Diogo Sousa’nın yanı sıra, Ege Bilsel, Herelle, Ajeti, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan, Brazao, Seferi, Dimitrov ve Puca görev alıyor. Yedeklerde ise Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Tunahan Akpınar, Celustka, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Bilal Güven ve Enes Öğrüce yer alıyor. Teknik direktörlük görevini Jose Morais üstleniyor.

Beşiktaş’ın kadrosunda ise Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Joao Mario, Muçi ve Rafa Silva bulunuyor. Yedeklerdeki isimler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Emirhan Topçu ve Emrecan Terzi yer alıyor. Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer.

Mücadelede yalnızca Ajeti, Bodrum FK’dan sarı kart gören oyuncu oldu.