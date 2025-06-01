Beşiktaş, Bodrum FK’yı 4-0 yendi

BEŞİKTAŞ’IN BODRUM FK MAÇI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Bodrum FK ile karşılaştı. Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu mücadelede Beşiktaş, rakibini 4-0’lık skorla yendi. Beşiktaş’a galibiyeti getiren goller ise 12 ve 45+1. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakikada penaltıdan Joao Mario tarafından kaydedildi.

PUNANINI 62’YE YÜKSELTTİ

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 62’ye çıkararak ligi üçüncü sırada tamamladı. Ayrıca Samsunspor’un Kayserispor karşısında puan kaybetmesi bu başarıyı pekiştirdi. Öte yandan, daha önce küme düşmesi kesinleşen Bodrum FK ise 37 puanla ligi 16. sırada bitirdi.

Beşiktaş’ta golleri atan Mustafa Hekimoğlu ve Gedson Fernandes, Süper Lig’de bir ilki yaşadı. 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Süper Lig’deki ilk gollerini Bodrum FK deplasmanında kaydetti. Diğer taraftan, Gedson Fernandes, Bodrum FK ağlarını kafayla havalandırarak Süper Lig’deki ilk kafa golünü atmayı başardı.