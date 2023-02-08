Beşiktaş, bölgeye 40 iş makinesi gönderildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin katkılarıyla deprem bölgesine 40 adet iş makinesi gönderiliyor.

Beşiktaş, 10 ili ve Suriye’yi etkileyen deprem için bölgeye 40 iş makinesi yönlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin katkılarıyla deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi yönlendirilmiştir.” dendi.

Kulüp ayrıca deprem bölgesine gönderilmek üzere Kartal Yuvası’nın deposunda bulunan tüm ürünleri depremzedelere göndermek üzere hazırladı.

Taraftarlar ve futbolcular birlik oldu ve Vodafone Park’ta yürütülen yardım toplama ekibine katkıda bulundu.

“Ağır makine ve insani yardım malzemeleri bulunduran tırlar, 250 tır kapasiteli roro gemisiyle bu akşam İstanbul Pendik Limanı’ndan İskenderun Limanı’na ücretsiz olarak taşınacaktır.

Deprem bölgesine yardım malzemesi göndermek isteyen vatandaşlarımızın bilgilerine sunarız.”