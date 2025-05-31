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Beşiktaş, Bugün Bodrum’a Geçiyor

ŞAMPİYONLUK HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in sezonun 38. ve son haftasında Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugünkü idmanla bitirmiş durumda. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilmiş.

ANTRENMAN DETAYLARI

İdman, 5’e 2 top kapma ve koordinasyon çalışması ile başlayarak, taktiksel çalışmalarla noktalandı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçı için bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Bodrum’a giderek kampa girecek.

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