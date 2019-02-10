Beşiktaş, Bursaspor maçından 3 puanla ayrıldı!

Beşiktaş Bursaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam etti.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Bursapor engelini 2-0’la geçerek üst üste 2. galibiyetini elde etti. Maça damga vuran isim ise 2 gol atan yeni transfer Burak Yılmaz oldu.

Vodafone Park’ta tarafatının yoğun desteğiyle maça başlayan Beşiktaş ilk yarıda aradığı pozisyonlar bulamadı. Ancak 40. dakikada Lens’in ortasında Burak çok güzel önüne aldı ve aynı güzellikte uzak köşeye bıraktı. Beşiktaş formasıyla son olarak 2007’de Trabzonspor deplasmanında gol atan golcü isim, 4130 gün sonra gol sevinci yaşadı.

62. dakikada orta sahada topu kapan Burak Yılmaz, bireysel çabasıyla sürüklediği atağı nefis bitirdi ve farkı ikiye çıkaran isin oldu.

Kalan bölümde Bursaspor’un Yusuf ile gol bulma çabaları sonuç vermedi ve mücadele ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Beşiktaş, haftayı 36 puanla tamamlarken, Bursaspor 24 puanda kaldı.