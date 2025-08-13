Beşiktaş, Can Keleş’i Kocaelispor’a Kiraladı

TRANSFER DÖNEMİNDE BİR VEDA

Yaz transfer döneminde Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi gibi isimleri kadrosuna kattı. Ancak siyah-beyazlılarda bir veda gerçekleşti. Geçen sezonun başında Fatih Karagümrük’ten 2.75 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Can Keleş’le kiralık olarak yollar ayrıldı. Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, genç hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş formasıyla sadece 6 resmi maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı üretemedi. Geçen sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlılar, Can’ı Kasımpaşa’ya kiralamıştı. Kasımpaşa formasını giydiği süreçte 16 maça çıkan futbolcu, bu süre içerisinde 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. 2.2 milyon euro piyasa değerine sahip olan Can Keleş, yeni kulübünde daha fazla şans bulmayı hedefliyor.