Beşiktaş, Çaykur Rizespor’a Yenildi!

BEŞİKTAŞ – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u ağırlarken, Samsunspor ise Trabzonspor’un deplasmanında mücadele etti. Siyah beyazlılar, Samsunspor’un puan kaybettiği haftada mağlup olarak üçüncülük şansını kaybetti. Taraftarının önünde sezonun son maçını oynayan Beşiktaş, aynı anda oynanan maçta lig üçüncüsü olan Samsunspor’un puan kaybetmesini umuyordu. Samsun, Trabzonspor ile berabere kaldı fakat Beşiktaş, maçı kazanamadı. Siyah beyazlılarda, 40. dakikada sarı kart gören Immobile cezalı duruma düştü. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 61. dakikasında Samet’in attığı gol ile konuk ekip 1-0 öne geçti. 64. dakikada Joao Mario, skoru eşitledi. Ancak 90+1’de Ali Sowe, Rizespor’a 3 puanı getiren golü attı. Bu sonuçlarla birlikte, bitime bir hafta kala Samsunspor 61 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 59 puanla 4. sıraya düştü.

Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e karşı ıslıklayarak tepkilerini gösterdi.