Haberler

Beşiktaş, Cengiz Ünder’i Kiraladı

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE ARASINDA TRANSFER GÜNDEMİ

Süper Lig’de transfer dönemi sona yaklaşırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında beklenen transfer gerçekleşiyor. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi üzerine görüşmelere başladığı Cengiz Ünder transferinde olumlu bir sonuca ulaştı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Yapılan anlaşma sonucunda Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun maaşını karşılamayı kabul etti. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe, transfer sürecindeki engelleri kaldırmış oldu.

CENGİZ ÜNDER’İN GEÇİŞİ

Cengiz Ünder, kısa bir süre içinde Fenerbahçe kampından ayrılarak Siyah-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçecek ve Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Ukrayna Fransa Maçını EXXEN’den İzleyin

Ukrayna-Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme yöntemleri araştırılmakta. Kesintisiz maç izlemek için detaylar sunuluyor.
Haberler

İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, Angela Rayner'ın istifasının ardından yeni kabineyi duyurdu. David Lammy, başbakan yardımcılığına; Yvette Cooper ise dışişleri bakanlığına atandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.