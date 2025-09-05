Beşiktaş, Cengiz Ünder’i Kiraladı

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE ARASINDA TRANSFER GÜNDEMİ

Süper Lig’de transfer dönemi sona yaklaşırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında beklenen transfer gerçekleşiyor. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi üzerine görüşmelere başladığı Cengiz Ünder transferinde olumlu bir sonuca ulaştı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Yapılan anlaşma sonucunda Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun maaşını karşılamayı kabul etti. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe, transfer sürecindeki engelleri kaldırmış oldu.

CENGİZ ÜNDER’İN GEÇİŞİ

Cengiz Ünder, kısa bir süre içinde Fenerbahçe kampından ayrılarak Siyah-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçecek ve Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.