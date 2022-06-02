Beşiktaş, Cenk Tosun ile görüşüyor

Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile görüşmelere başladı.

Forvet için Alexander Sörloth ve Adam Buksa’da aradığını bulamayan Beşiktaş’ta, Cenk Tosun sesleri yeniden yükseliyor.

beşiktaş’ta forvet transferinde rota yeniden Cenk Tosun’a dönüyor. Güven Yalçın ile belirsizlik devam ederken stoper konusunda da arayışlar devam ediyor.

TRT Spor’un haberine göre Siyah beyazlılar, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Milli oyuncunun, İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona erdi. Siyah beyazlılar, bonservisi bulunmayan Cenk Tosun ile görüşmelere başladı.

2014 yazında siyah beyazlı formayı giymeye başlayan 31 yaşındaki oyuncu, Ocak 2018’de Everton’a transfer olmuştu.

Ada ekibinde şanssız sakatlıklar yaşayan Cenk, önce Crystal Palace’a sonra da yarım sezon Beşiktaş’a kiralanmıştı.

Milli oyuncu, siyah beyazlı forma altında 3 kez şampiyonluk yaşadı.