Beşiktaş, Cerny İle Anlaşma Sağladı

TRANSFER ANLAŞMASI ONAYLANDI

Beşiktaş, yıldız futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık bir sözleşme imzalama hazırlığı içerisinde. Werder Bremen’e ait olan Cerny için 6-7 milyon euro tutarındaki bonservis bedelinin 2029 yılına kadar taksitler halinde ödeneceği öğrenildi. Rangers formasıyla 52 maçta 18 gol ve 9 asist üreten Cerny’nin performansı, Beşiktaş taraftarını oldukça heyecanlandırmış durumda.

HEDEF İSTANBUL

Geçtiğimiz sezonunu İskoçya temsilcisi Rangers’ta kiralık olarak geçiren Cerny, özellikle Fenerbahçe ile oynanan Avrupa maçlarındaki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş, Cerny’nin transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağlamış durumda. Çek futbolcu, transferini tamamlamak amacıyla kısa süre içinde İstanbul’a ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, 27 yaşındaki Cerny’nin bu gece İstanbul’da olması bekleniyor.

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

