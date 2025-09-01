Beşiktaş, Cerny ile Anlaştı!

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TRANSFERİ CARNY

Beşiktaş, Sergen Yalçın’nın teknik direktörlüğündeki yeni dönemin ilk transferini resmi olarak açıkladı. Bundesliga temsilcisi Wolfsburg’dan Vaclav Cerny ile anlaşma sağlandı. Alınan bilgilere göre, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu akşam 23.05’te İstanbul’a varıyor.

SERGEN YALÇIN’IN İLGİSİ TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Sergen Yalçın, Beşiktaş’a kiminle imza atmadan önce katıldığı programda Cerny’ye duyduğu hayranlığı dile getirerek “Hayran kaldım” demişti. Teknik direktörün bu ilgisi yönetim tarafından dikkate alındı ve transfer hızlı bir şekilde gerçekleşti.

TRANSFER DETAYLARI VE SÖZLEŞME

Beşiktaş, Cerny ile 2028 yılına kadar geçerli ve artı 1 yıl opsiyonlu bir sözleşme imzalayacak. Bonservis bedelinin 6-7 milyon euro olduğu ve ödemenin 2029’a kadar taksitlendirileceği ifade ediliyor. Cerny, geçen sezon Wolfsburg formasıyla Bundesliga’da 28 maçta 6 gol ve 5 asistle dikkat çekti. Ayrıca, Çekya Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giyen oyuncu, hücumda hızlı ve dikine oyun tarzıyla tanınıyor.