Beşiktaş, Cerny ile anlaştı

BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFERDE MUTLU SON

Süper Lig’in köklü takımlarından Beşiktaş, uzun süreli transfer çalışmalarını sürdürdüğü Vaclav Cerny’nin transferini başarıyla tamamladı. Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny’nin bu akşam saat 23.05’te İstanbul’a geleceğini resmi olarak açıkladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş, yıldız futbolcu ile 3+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Ayrıca, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’a 6-7 milyon euro tutarındaki bonservis bedelini 2029 yılına kadar taksitler halinde ödeyeceği öğrenildi.

PERFORMANSIYLA TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Cerny, daha önce kiralık olarak formasını giydiği Rangers takımıyla geride kalan sezonda 52 maçta görev aldı. Bu süreçte 18 gol atıp 9 asist yaparak Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir performans sergiledi.