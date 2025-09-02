Beşiktaş, Cerny’yi İstanbul’a Ağırladı

BEŞİKTAŞ, CERNİ’Yİ İSTANBUL’DA KARŞILADI

Beşiktaş, Alman kulübü Wolfsburg’dan transfer ettiği Vaclav Cerny’yi İstanbul’a getirdi. Siyah beyazlı yönetim, yıldız futbolcu ile sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardı ve oyuncunun resmi açıklamasını yakın bir zamanda yapmayı planlıyor.

CERNİ TRANSFERİ ONAYLANDI

Gazeteci Sercan Dikme’nin aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş ve Wolfsburg, Cerny’nin transferi konusunda mutabakata vardı. Cerny’nin İstanbul’a gelmesiyle birlikte 3+1 yıllık bir sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

KARTAL’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Beşiktaş, transferi sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak, Cerny’nin uçaktan çekilmiş bir videosunu paylaştı. Yıldız oyuncu, videoda taraftara seslenerek “Kara kartal beni bekleyin sizin için geliyorum” ifadelerini kullandı.