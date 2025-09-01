Beşiktaş, Cerny’yi İstanbul’a Getirdi!

VACLA CERYNY İSTANBUL’DA

Beşiktaş, Almanya’nın Wolfsburg kulübünden transfer ettiği Vaclav Cerny ile İstanbul’da buluştu. Siyah beyazlı takım, yıldız oyuncu ile sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardı ve bu sürecin çok kısa zamanda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

ANLAŞMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Sercan Dikme’nin aktardığı bilgilere göre, Wolfsburg ile Beşiktaş, Cerny transferi konusunda anlaşma sağladı. Cerny, İstanbul’a geldi ve sözleşme 3+1 yıl olarak belirlenmiş durumda.

BEŞİKTAŞ SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Beşiktaş, transferi sosyal medya hesaplarından resmen açıkladı. Yıldız futbolcu, uçaktan yaptığı bir video paylaşımı ile taraftara seslenerek “Kara kartal beni bekleyin sizin için geliyorum” ifadelerini kullandı.