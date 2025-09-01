Beşiktaş, Cerny’yi Resmen Duyurdu!

TRANSFER HABERİ

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük yaptığı yeni dönemin ilk transferini açıkladı. Bundesliga takımı Wolfsburg’dan Vaclav Cerny ile anlaşma sağlandı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bu akşam saat 23.05’te İstanbul’a geleceği bildiriliyor.

YALÇIN’IN YORUMLARI

Sergen Yalçın, Beşiktaş’a imza atmadan önce katıldığı bir programda Cerny hakkında “Hayran kaldım” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Yönetim, Yalçın’ın bu ilgisini değerlendirerek transferi hızla tamamladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, Cerny ile 2028 yılına kadar geçerli olan ve +1 yıl opsiyonu bulunan bir sözleşme imzalayacak. Bonservis bedelinin 6-7 milyon euro arasında olduğu ve 2029’a kadar taksitli ödeme planı kurulduğu öğrenildi.

CERNY’NİN PERFORMANSI

Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasıyla Bundesliga’da 28 maçta 6 gol ve 5 asist kaydetti. Çekya Milli Takımı’nın düzenli oyuncusu olan Cerny, hücumda hızlı ve dikine oyunuyla dikkat çekiyor.