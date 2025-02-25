Beşiktaş Çeyrek Finalde!

BEŞİKTAŞ, KUPA MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’ndaki üçüncü ve son karşılaşmasını Onvo Antalyaspor ile gerçekleştirdi. Corendon Airlines Park’ta oynanan bu mücadelede Beşiktaş, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın gollerini 10. dakikada Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva kaydetti. Antalyaspor’un tek golü ise 64. dakikada Deni Milosevic’ten geldi. Beşiktaş’ta yeni transfer olan Arroyo, bu maçı fırsat bilerek Beşiktaş formasıyla ilk golünü Antalyaspor’a attı.

D GRUBU’NU LİDER TAMAMLADI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, kupada oynadığı üç maçı da kazanarak D Grubu’nu toplamda 9 puanla lider olarak tamamladı. Antalyaspor ise 3 puanda kalmış oldu. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükseliyor. Dolayısıyla, grubunu lider tamamlayan Beşiktaş, çeyrek finale çıkmayı başardı.

Kupada çeyrek final maçlarının 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacağı planlanıyor. Ayrıca, yarı final karşılaşmaları 22-24 Nisan 2025 tarihlerinde ve final mücadelesi ise 14 Mayıs 2025’te gerçekleşecek. Bu süreç, Beşiktaş’ın kupa yolculuğu açısından önemli bir dönüm noktası olacak.