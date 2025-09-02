Haberler

Beşiktaş CiVaclav Cerny İle Anlaştı

TRANSFERDE MUTLU SON

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Beşiktaş, uzun zamandır beklenen kanat transferini başarıyla sonuçlandırdı. Beşiktaş, Çek asıllı kanat oyuncusu Vaclav Cerny’yi 3+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” şeklinde ifadeler yer aldı.

CERNY’NİN PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Rangers takımında kiralık olarak forma giymişti. Cerny, bu süre zarfında 52 maçta 18 gol atıp, 9 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Cerny’nin etkileyici performansı, Beşiktaş taraftarının heyecanını artırıyor.

